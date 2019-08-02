رسميًّا .. محمد السهلاوي شبابيًّا لموسم واحد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب- منذ قليل- عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر السابق، لمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن محمد السهلاوي سيُمثل نادي الشباب حتى نهاية موسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن محمد السهلاوي كان التحق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا مؤخرًا تمهيدًا لتوقيع عقد احترافي معه.

وقبل انتقال محمد السهلاوي لـ الشباب، كان نادي الفيصلي أبدى رغبته في التعاقد مع السهلاوي، لكن الأخير فضّل الانتقال إلى الليث.

ويسعى نادي الشباب للتعاقد مع أقوى الصفقات؛ وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

وكان محمد السهلاوي رحل عن نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019، حيث تُوج مع العالمي بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.