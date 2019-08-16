رغبة سان جيرمان تصطدم برفض ديمبلي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نجم نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبلي يُعقد صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، طلب أن يكون ديمبلي جزءاً من صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت أن ديمبلي يحظى بإعجاب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بجانب وجود علاقة سابقة بين اللاعب والمدرب توماس توخيل، بعدما عملا من قبل في بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت “ليكيب”، أن هناك انسجاماً بين ديمبلي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، نظرًا لمشاركة الثنائي مع المنتخب الفرنسي.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن ديمبلي أبلغ باريس سان جيرمان أنه مُمتنّ لاهتمام النادي بالتعاقد معه، ولكنه لا يريد الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.