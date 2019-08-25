رغم إعارته لـ أبها.. حالة تسمح لـ النصر بضم آل عباس

المواطن - محمد سمعه

ذكر نادي أبها، أمس السبت أنه توصّل لاتفاق مع نادي النصر لاستعارة مهاجمه صالح آل عباس لمدة موسم رياضي واحد.

وقال نادي أبها عبر حسابه في تويتر: اتفقت إدارة أبها مع نظيرتها في النصر على استعارة المهاجم صالح آل عباس لمدة موسم.

ويُذكر أنه يُوجد بند في عقد إعارة صالح آل عباس لـ أبها يسمح للنصر بضمه مجددًا في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال طلب المدرب روي فيتوريا مدرب النصر ذلك.

وسينضم صالح آل عباس لتدريبات أبها بعد نهاية مباراة النصر والسد القطري غدًا الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة النصر ضد السد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة.

وسيستغل النصر عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر ضد السد، من أجل تحقيق نتيجة مُطمئنة قبل مباراة العودة في قطر.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد السد، كان أصفر العاصمة نجح في الفوز على نادي ضمك يوم الخميس الماضي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة النصر وضمك، قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ”الرياضية”: إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمدالله أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا؛ مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة، حيث أثار هذا الخبر قلق المشجعين النصراويين قبل إقامة مباراة النصر ضد السد.