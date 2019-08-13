رغم فوز الأهلي .. الهلال يعبر لدور الـ8 ويضرب موعدًا مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بفوز الأهلي بهدف دون رد، لكن أزرق العاصمة نجح في التأهل لدور الثمانية مستفيدًا من مجموع المباراتين.

وسجل اللاعب عبدالفتاح عسيري هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح النادي الأهلي في تسجيل هدفين آخرين مع هدف عبد الفتاح عسيري، ليتمكن الفريق الهلالي من الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين، ويضمن التأهل لدور الثمانية.

سيواجه الهلال، مواطنه نادي الاتحاد في مباراتي دور ربع النهائي في البطولة الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

حرصت الجماهير الهلالية والأهلاوية على حضور مباراة الهلال والأهلي، اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بكثافة كبيرة؛ وذلك لتشجيع ممثلي الوطن.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي مشاركة اللاعب سلمان الفرج للمرة الأولى مع الفريق الهلالي، حيث غاب عن الزعيم لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر بسبب الإصابة، حيث كانت آخر مباراة له مع الهلال ضد النصر في الثامن من ديسمبر الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الجديد على الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة مباراة الهلال والأهلي.