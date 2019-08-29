رقمان سلبيان يُلاحقان الهلال في آسيا

المواطن - مروة نبيل

عانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصعيد الهجومي خلال الفترة الأخيرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم ينجح في هز الشباك خلال آخر 189 دقيقة لعبها في المسابقة القارية.

وأضاف حساب البطولة القارية الرسمي، أن الهلال كان له 12 محاولة تسديد على المرمى ضد الأهلي في ذهاب ثمن النهائي وسجل 4 أهداف، مقابل 22 محاولة أمام الاتحاد في ذهاب ربع النهائي، ولكنه فشل في هز الشباك.

وكان الهلال نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يخسر بهدف نظيف إيابًا، ثم تعادل سلبيًا ضد الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي.