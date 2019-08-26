رقم إيجابي يدعم العالمي قبل مباراة النصر والسد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر والسد القطري اليوم التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر والسد

وقبل مباراة النصر والسد اليوم، لعب الفريق القطري 9 مواجهات في الملاعب السعودية، ولم ينجح في تحقيق أي فوز، وذلك وفقًا للإحصائية التي نشرها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعادل الفريق القطري 5 مرات في الملاعب السعودية، فيما هُزم في 4 لقاءات، وذلك قبل مباراة النصر والسد اليوم، الأمر الذي يمنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي دفعة معنوية في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي على عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري اليوم، لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.

تاريخ مواجهات النصر والسد

ولعب النصر والسد القطري مرتين من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2011، حينما تواجها في دور المجموعات، وخسر العالمي المباراة الأولى بهدف دون رد، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى صعيد المواجهات الودية، لعب النصر والسد القطري مباراة واحدة، في أغسطس 2015، خلال المعسكر الخارجي في مدينة كابرون النمساوية، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز بهدفين مقابل هدف.