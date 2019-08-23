رقم سلبي يُلاحق الأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل ضد العدالة بالأمس، ليحقق رقماً سلبياً.

ولعب الأهلي ضد العدالة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقماً سلبياً بتعادله ضد العدالة، حيث فشل في الفوز خلال آخر 3 مباريات افتتاحية لعبها في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل النادي الأهلي مرتين وخسر مرة في آخر 3 مباريات افتتاحية لعبها في الدوري، ليحقق أسوأ سلسلة له من هذا النوع في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.