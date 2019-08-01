رقم كارثي ينتظر ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تُعتبر فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هي الأسوأ منذ عام 1980، وذلك بعد استقباله 16 هدفًا خلال 5 مباريات فقط.

وشارك ريال مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، والتي بدأها بالهزيمة ضد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز بركلات الترجيح 3/2.

وتعرّض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لهزيمة ثقيلة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 7/3، ليُعيد إلى الأذهان خسارته الودية ضد الأتلتي أيضًا عام 1980، حينما سقط بنتيجة 9/1 خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ولعب ريال مدريد بعد ذلك في بطولة كأس أودي الودية، وبدأ مشواره بالهزيمة ضد توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، ثم نجح في تحقيق أول فوز له خلال فترة الإعداد، بعدما تغلب على فنربخشة التركي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ومن المقرّر أن يخوض ريال مدريد مباراتين وديتين ضد ريد بول سالزبرج النمساوي وروما الإيطالي، وفي حالة استقباله لأي هدف آخر خلال المواجهتين سيُعادل أسوأ فترة إعداد له في 1980، عندما استقبل 17 هدفًا.