رقم مميز لـ محمد صلاح في مباريات أرسنال

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول وأرسنال، اليوم، في الدوري الإنجليزي بفوز فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وذكر موقع CORAL للإحصائيات، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن محمد صلاح وزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو لم يخسرا أي لقاء ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

بينما تعرض اللاعب ساديو ماني لهزيمة وحيدة في مباريات أرسنال بالدوري عندما كان لاعبًا في صفوف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

ويذكر أن محمد صلاح أحرز هدفه الثامن في ست مباريات خاضها ضد أرسنال في البريميرليج.

وكان محمد صلاح أحرز هدفين لـ ليفربول في شباك أرسنال، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ50، وسجل الهدف الثاني له بعد مراوغة للمدافع البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ويذكر أن محمد صلاح تُوج في شهر يونيو الماضي، بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفاز كذلك يوم 15 أغسطس الجاري بلقب السوبر الأوروبي مع ليفربول على حساب تشيلسي.