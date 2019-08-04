رقم مميز للعميد قبل مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني المقرر إقامتها، مساء يوم غد الاثنين، في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الاتحاد ضد ذوب آهن:

وعلى الرغم من ابتعاد النمور عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسختين الماضيتين، ولكنه يُعد واحدًا من أبرز الأندية في تاريخ المسابقة، ويأمل في أن تكون مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني بوابته للتألق القاري مجددًا.

ويدخل العميد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني بآمال كبيرة في تحقيق فوز كبير يُسهل مهمته في مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، أملًا في مواصلة مشواره القاري والمنافسة على اللقب.

وقبل مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني، يملك العميد رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه لم يخسر في منافسات دور الـ16 طوال مشاركته في المسابقة القارية بنسختها الحالية.

وتواجد العميد 4 مرات في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا منذ تعديل نظامها بداية من نسخة عام 2009، وزيادة عدد الأندية المشاركة وتغيير نظام التأهل، ويسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني.