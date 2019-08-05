رقم مميز يدعم النصر ضد الوحدة الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر ضد الوحدة الإماراتي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، قبل مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي اليوم.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لم يخسر في آخر 4 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا قبل مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي اليوم، ما يمنح لاعبي الأصفر دفعة معنوية كبيرة.

وأوضحت أن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء، ليُحقق أطول سلسلة له في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال آسيا، ووصفت أدائه قبل مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي بـ”المتطور”.