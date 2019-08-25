رماة الأخضر ينافسون في بطولة العالم

المواطن - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس في بطولة كأس العالم التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس الرامي عقيل عبدالهادي البدراني والرامي عطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية الرامي حسين غويلي الحربي، والرامي عبدالرحمن سعد الجحيدلي.

ويترأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني العميد محمد عبدالرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي إداري البعثة والمدربين محمد إسماعيل ولي سونج.

من جهة أخرى أكد رئيس البعثة أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.