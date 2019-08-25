رودريجيز يُعلق على مشاركته في مباراة الريال ضد بلد الوليد

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المرينغي، الكولومبي خاميس رودريجيز عن سعادته بالمشاركة في مباراة الريال ضد بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فترة طويلة من الغياب.

ونشر النجم الكولومبي صورة له خلال مباراة الريال ضد بلد الوليد عبر حسابه على “انستقرام”، وعلق عليها قائلًا: “بعد فترة طويلة، عُدت أخيرًا إلى سانتياجو برنابيو”.

وتابع رودريجيز حديثه قائلًا: “كان إحساسًا فريدًا من نوعه.. شكرًا لكم على هذا الحب.. سوف نستمر في العمل للتحسن والتطور”.

رودريجيز

ولعب رودريجيز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسمين الماضيين، قبل أن يعود إلى المرينغي مجددًا، لتكون مباراة الريال ضد بلد الوليد هي المواجهة الرسمية الأولى له منذ فترة طويلة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مباراة الريال ضد بلد الوليد تُعد المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها رودريجيز منذ 833 يومًا، عندما لعب لقاء المرينغي وإشبيلية، يوم 14 مايو عام 2017.

الريال ضد بلد الوليد

ولعب الريال ضد بلد الوليد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان المرينغي قد تقدم أولًا في الدقيقة 82 من أحداث مباراة الريال ضد بلد الوليد عن طريق كريم بنزيمة، وأحرز سيرجي جوارديولا التعادل في الدقيقة 88، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وبعد مباراة الريال ضد بلد الوليد بالأمس، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق بلد الوليد صاحب المركز الثالث.