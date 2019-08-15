روسيا تكرم بطلي الهبوط الاضطراري في حقل الذرة

المواطن - متابعة

أشادت الرئاسة الروسية بالنتائج التي آل إليها حادث الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب روسية فجر اليوم الخميس في ضواحي موسكو بالرغم من إصابة 23 شخصاً.

وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن الطيارين اللذين هبطا بالطائرة بسلام بطلان.

وتابع: “نجا ركاب الطائرة وأفراد طاقمها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونهنئ الطيارين البطلين اللذين هبطا بالطائرة وأنقذا أرواح الركاب”.

وكان الطيار ومساعده قد نجحا في إنقاذ حياة 226 راكباً عندما هبطا بسلام في حقل ذرة بعد تعطل محركَي الطائرة.

وأفادت متحدثة باسم الشركة بأن قائد الطائرة هو ضمير يوسوبوف البالغ 41 عاماً، والتحق بالشركة بعد تخرجه بدرجة امتياز من جامعة بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني عام 2013، وتجاوز معدل تحليقه 3000 ساعة طيران.

وكانت طائرة إيرباص تابعة للشركة في رحلة من موسكو إلى سيمفيروبل جنوبي البلاد، عندما اصطدمت لدى إقلاعها بسرب من الطيور، ما تسبب في تعطل محركيها مما منع الطائرة من الارتفاع بالشكل المطلوب.

وقرر قائد الطائرة الهبوط بها في حقل ذرة قرب المطار بعد إطفائه محركيها وطي عجلاتها في خطوة محفوفة بالمخاطر، لاسيما وأن الطائرة لم تقضِ في الجو أكثر من دقيقة منذ إقلاعها وكان خزانها يحتوي على نحو 16 ألف لتر من الوقود.

وانتهى الهبوط بسلام، حيث لم يصب إلا 23 شخصاً بجروح معظمها طفيفة، وتولى قائد الطائرة شخصياً تنظيم عملية إجلاء الركاب، قبل وصول رجال الطوارئ إلى موقع الحادث.