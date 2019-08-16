رومارينهو الأفضل في إياب ثمن نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تتويج نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو بجائزة أفضل لاعب في منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتألق البرازيلي رومارينهو بشكل لافت في مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني، ونجح في تسجيل هدفين؛ قاد من خلالهما العميد إلى تحقيق الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وقام رومارينهو صاحب الـ28 عامًا بـ4 تسديدات خلال مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني، 3 منهم على المرمى، وبلغت نسبة دقة تمريراته قريبة من 85%، ليحصل على تقييم 8.9، ويكون لاعب الأسبوع في الآسيوية.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 6/4 في مجموع المباراتين.