رومارينهو: سنلعب للفوز فقط

المواطن - مروة نبيل

شدد البرازيلي رومارينهو على صعوبة مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن العميد يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتحدث رومارينهو عن المواجهة الآسيوية قائلًا: “نحن على علم بصعوبة مباراة الاتحاد والهلال، وجميعنا جاهزون للقاء.. سنلعب من أجل الفوز ولا غير”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد والهلال قائلًا: “حضور الجماهير يشكل لنا حافزًا كبيرًا، ونعدهم بتقديم ما بوسعنا من أجل الظفر ببطاقة التأهل”.

ويلعب الاتحاد والهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.