رومارينهو: سييرا ساهم في تطور مستواي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو أنه يسعى لمواصلة العروض القوية التي قدّمها مع العميد نهاية الموسم الماضي، وذلك قبل مباراة ذوب آهن الإيراني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وانضمّ رومارينهو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عام 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وعانى في بداية مشواره مع العميد، قبل أن يتألق نهاية الموسم، حيث سجل 7 أهداف في الدوري السعودي، و3 أهداف في الأسيوية.

وأشار رومارينهو إلى أنه يطمح في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشيرًا إلى أن قدوم المدرب التشيلي خوسيه سييرا كان له تأثير في تطور مستواه.

وقال خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “بداية الموسم الماضي لم تكن جيدة لي وللفريق، وتم الاستعانة بمدرب جديد، وكل هذه العوامل أثرت بشكل سلبي على مستوى الفريق وعلى مستواي بشكل خاص”.

وتابع: “لكن مع قدوم سييرا والاعتماد على أسلوب لعب هجومي فقد ساعد هذا الأمر في تألقي، وأتمنى أن أبدأ الموسم المقبل مثل ما أنهيت الموسم الماضي، أنا على ثقة كبيرة بدعم جماهير الاتحاد اللامحدود، سنكون على مستوى تطلعاتها، بحيث سأقدم ما تأمله الجماهير وتحبه”.

وحول معسكر الاتحاد في مانشستر، علق رومارينهو قائلًا: “بدأنا المعسكر التدريبي بشكل قوي، كانت التدريبات قاسية في مرحلة معينة، لكن مثل هذا المجهود سيفيد الفريق، وكان هنالك تجاوب من جميع اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني”.

واختتم رومارينهو تصريحاته قائلًا: “لمسنا تغييراً في طريقة التدريب خلال المعسكر التدريبي، المدرب ركز على التدريب بالكرة، وهذا أكثر شيء لفت انتباهي في المعسكر التدريب، حيث كان جميع التدريبات كانت بالكرة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم 5 أغسطس، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في الدوحة.