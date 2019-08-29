رومارينهو يغيب عن مباراة الاتحاد والعهد اللبناني

المواطن - مروة نبيل

خرج البرازيلي رومارينهو من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة العهد اللبناني المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة.

وخضع البرازيلي رومارينهو لجلسات تأهيلية مؤخرًا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، نتيجة الجهد البدني الكبير الذي قدمه، ما دفع المدرب التشيلي لويس سييرا لإراحته.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، تمهيدًا لمواجهة نظيره العهد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العهد اللبناني، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.