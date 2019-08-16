روما وريال بيتيس يتنافسان على ضم ميليك
خلال فترة الانتقالات الصيفية

روما وريال بيتيس يتنافسان على ضم ميليك

2019/08/16
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أصبح البولندي أركاديوز ميليك قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم الجمعة، أن ناديي روما وريال بيتيس يرغبان في التعاقد مع المهاجم البولندي ميليك هذا الصيف.

وأضاف أن نادي روما يضع ميليك كبديل محتمل في حال رحل لاعبه البوسني إيدين دجيكو، القريب من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

وتابع الموقع الإيطالي، أن ريال بيتيس الإسباني، يرغب في تعزيز صفوفه سريعًا، خاصة أن منافسات الليغا ستنطلق، مساء اليوم الجمعة.



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