روما يمدد عقد زانيولو 5 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، عن تمديد عقد نجمه الشاب، نيكولو زانيولو، بشكل رسمي لمدة 5 مواسم مقبلة حتى يونيو عام 2024.

وانضم الإيطالي الدولي زانيولو إلى روما، الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان، وشارك في 36 مباراة خلال موسمه الأول مع الذئاب، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وقال زانيولو بعد تجديد عقده: “قبل عام كان اختيار روما قرارًا سهلًا، واليوم أصبح الأمر أسهل، بعد موسم ساعدني في الوقوع في حب هذا الفريق وهذه المدينة”.

وتابع اللاعب الإيطالي خلال تصريحاته لموقع نادي روما الرسمي: “أود أن أشكر النادي على إعطائي الفرصة لربط نفسي أكثر بهذه الألوان، هذا ما أردته بالضبط”.

يُذكر أن الإيطالي الدولي نيكولو زانيولو، صاحب الـ20 عامًا، كان هدفًا بارزًا لفريق يوفنتوس وتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.