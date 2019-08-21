رونالدو: ربما أعتزل الكرة في 2020

المواطن - محمد سمعه

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي عن موعد اعتزاله كرة القدم.

ونقل TVI تصريحات كريستيانو رونالدو والذي قال: أنا بخير من الناحية المالية وأملك الكثير من المال، لست بحاجة لكرة القدم لكي أعيش بصورة اجتماعية ومادية جيدة.

وأضاف رونالدو: لقد تُوجت بالعديد من البطولات في إنجلترا وإسبانيا وأيضًا فزت ببطولات في إيطاليا، واخترت الانضمام لليوفي لأن مشروع الفريق الإيطالي جذاب للغاية، فريق يوفنتوس واحدًا من أفضل الفرق في العالم وهو أفضل فريق في إيطاليا.

وتابع رونالدو: أستطيع اعتزال كرة القدم في عام 2020، لا أعلم حقيقة وربما أستمر حتى عامي الـ40 أو الـ41، والحاضر ممتع يجب أن أستمتع به.

وكان كريستيانو رونالدو، انضم لـ صفوف فريق يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

تُوج كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال بلقبي كأس أمم أوروبا وبطولة دوري الأمم الأوروبية.