رونالدو وديبالا يتقدمان قائمة يوفنتوس ضد بارما
في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

رونالدو وديبالا يتقدمان قائمة يوفنتوس ضد بارما

2019/08/23
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي يوفنتوس عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة يوفنتوس ضد بارما، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويغيب المدير الفني الجديد لليوفي، ماوريسيو ساري، عن قيادة فريقه في مباراة يوفنتوس ضد بارما المقرر إقامتها، يوم غد السبت، بعدما تعرض للإصابة بالتهاب رئوي.

وشهدت قائمة البيانكونيري في مباراة يوفنتوس ضد بارما غياب الويلزي آرون رامزي، الذي يواصل استكمال مرحلة شفائه، فيما تواجد الوافد الجديد أدريان رابيو.

وجاءت قائمة البيانكونيري في مباراة يوفنتوس ضد بارما كالتالي؛ تشيزني، بوفون، بنسوليو، دي تشيليو، كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، ديميرال، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، كوادرادو، إيمري تشان، رابيو، وبنتانكور.

ويقود هجوم البيانكونيري في مباراة يوفنتوس ضد بارما كلٌّ من؛ كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، ماندزوكيتش، هيجواين، وبيرنارديسكي.



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