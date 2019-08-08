رونالدو يختار صفقة نارية لليوفي من ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز جناح نادي ريال مدريد الإسباني قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو متحمّس لضم خاميس رودريغيز لصفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن تقارير صحافية إسبانية، ذكرت أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لن يُفرط في اللاعب خاميس خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب الاعتماد عليه بعد إصابة اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.

ولعب خاميس رودريغيز آخر موسمين مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد.

وسبق لناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي، الاهتمام بالتعاقد مع خاميس رودريغيز في حال قرر مغادرة ريال مدريد.