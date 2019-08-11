روي فيتوريا: النصر سيعتمد على هذا الأمر للتأهل

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال روي فيتوريا: أعلم أن المباراة ستكون صعبة لأننا نلعب أمام خصم قوي، وتعادلنا معه على أرضنا، وبالتأكيد فإننا لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب عائقًا لنا.

وتابع روي فيتوريا: في المباراة الماضية، أضعنا العديد من الفرص وكان من الممكن أن نُنهي المباراة بهدفين أو أكثر، ولا توجد أفضلية لأحد في مباراة الغد، سنقدم مباراة حماسية جديدة.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: نحن الآن نلعب خارج أرضنا ولدينا الثقة في أننا سنُسجل في ارض الوحدة، واللاعبون المتواجدون هم الأفضل فنيًا بالنسبة لي وأي لاعب يُشارك سيقدم الأفضل بالتأكيد.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا الاثنين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورًا للاعبين” المغربي عبد الرزاق حمدالله، البرازيلي جوليانو ، واللاعب عمر هوساوي” وهم يلتقطون الصور التذكارية مع قائدي الطائرة والتي أوصلت نجوم العالمي لـ مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويذكر أن النصر سيحل ضيفًا على نادي الوحدة في ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام 6:40 مساءً بتوقيت المملكة غدًا الاثنين.