روي فيتوريا: كان لدي يقين بتأهل النصر

المواطن - محمد سمعه

أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر عن سعادته وذلك بعد العبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا عقب إقصاء نادي الوحدة الإماراتي.

وقال روي فيتوريا بعد المباراة: استحققنا الفوز والتأهل بعد المباراتين اللتين قدمهما الفريق، وأريد تهنئة اللاعبين على قتاليتهم وكنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل.

وتابع روي فيتوريا: رسالتي قبل مباراة الإياب هي حضور النصر إلى الإمارات لإحراز أكثر من هدف وليس هدفًا واحدًا، وكان لدي يقين بأن النصر سيتأهل.

وواصل مدرب النصر حديثه قائلًا: اليوم نحن حضرنا إلى مباراة أمام فريق حقق في مباراة الذهاب ما يريد، وتوقع أن تكون المباراة سهلة عليه ونحن نعرف بالضبط تأثير الهدف حينما يسجل علينا وحينما نسجل نحن.

تمكّن نادي النصر من تحقيق فوز مثير وصعب على حساب الوحدة الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومنذ بداية الشوط الأول من المباراة، بدأت الإثارة بين الفريقين حيث نجح اللاعب محمد صالح برغش في إحراز الهدف الأول للوحدة في الدقيقة السابعة والعشرين مستغلًا خطأ دفاعياً قاتلاً من لاعبي نادي النصر.

كشّر نادي النصر بعد ذلك عن أنيابه الهجومية، فتمكن النجم عبدالرزاق حمدالله من إحراز التعادل للعالمي في الدقيقة الـ40 عبر ضربة رأسية، ثم نجح اللاعب البرازيلي جوليانو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ47 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة من قبل الفريقين مع وجود أفضلية نصراوية، حيث سجل النصر الهدف الثالث له عبر البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والستين.

لم يستسلم نادي الوحدة ونجح في إحراز الهدف الثاني بطريقة غريبة عبر اللاعب سيباستيان تيجالي في الدقيقة الـ80 حيث مرت الكرة بشكل بطيء إلى مرمى حارس النصر برادلي جونز والذي فشل في التعامل معها.

لم يحتسب حكم المباراة، هدفًا ثالثًا للوحدة بسبب التسلل.

بهذه النتيجة يعبر النصر إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب.