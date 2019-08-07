ريال مدريد يسقط سالزبورج بهدف هازارد

المواطن - مروة نبيل

حسم المرينغي مباراة ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج النمساوي الودية، لصالحه بهدف دون رد سجله نجمه البلجيكي إدين هازارد، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ريال مدريد ضد سالزبورج:

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج بشكل سريع، وأطلق نجم المرينغي، البرازيلي كاسيميرو تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة، ولكنها مرت أعلى المرمى، ورد الفريق النمساوي بتسديد عن طريق مينامينو، إلا أنها خرجت بعيدًا.

ومرر الفرنسي كريم بنزيمة كرة مميزة للاعب هازارد في الدقيقة 13 من أحداث مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج اليوم، إلا أن حارس المرمى ستانكوفيتش تألق وأبعدها إلى ركنية.

ونجح هازارد في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج عند الدقيقة 18، وكاد اللاعب البلجيكي أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38، ولكن الحارس ستانكوفيتش أنقذ تسديدته ببراعة.

الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد لاعب الفريق النمساوي، ديارا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51، ولكن حارس المرينغي كورتوا أمسكها بسهولة، وأهدر داكا فرصة التعادل في الدقيقة 58.

وواصل ستانكوفيتش تألقه وأبعد تسديدة قوية من البديل لوكا يوفيتش في الدقيقة 82، واستمرت محاولات الفريقين دون خطورة، لتنتهي مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج بفوز المرينغي بهدف هازارد.