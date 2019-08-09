ريال مدريد يكشف رقم قميص هازارد الجديد

المواطن - محمد سمعه

سيرتدي اللاعب البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، القميص رقم 7 مع النادي الملكي في الموسم الجديد 2019-2020.

وأعلن ريال مدريد أن هازارد سيرتدي القميص رقم سبعة، وهو الرقم السابق لنجمي الريال السابقين، الإسباني راؤول جونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان هازارد تألق وسجل هدف الفوز لـ ريال مدريد في شباك نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء الماضي.

ارتبط إدين هازارد بالقميص رقم 10 خلال السنوات الماضية، إلا أنه اضطر لتغييره بعد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليظهر بالقميص رقم 50.

وظهر البلجيكي إدين هازارد بالقميص رقم 50 في أولى مبارياته بقميص ريال مدريد الإسباني خلال ودية بايرن ميونيخ الألماني، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وكشفت صحيفة “ميرور”، سر ظهور إدين هازارد بالقميص رقم 50 في ودية ريال مدريد وبايرن ميونيخ، مؤكدة أن نجم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اختار هذا الرقم بسبب الذكرى الـ50 على هبوط مركبة الفضاء “أبولو 11” على سطح القمر.

انضم هازارد إلى ريال مدريد في يونيو 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل مبلغ مالي تخطى الـ100 مليون يورو.