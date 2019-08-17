ريال مدريد ينتظر هذا الأمر للتعاقد مع نيمار

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد الإسباني جهز عرضًا من أجل استعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يزال نادي ريال مدريد ينتظر الوقت المناسب، للتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن اسم نيمار، كان ارتبط بالعودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن إدارة ريال مدريد تنتظر فشل مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار.

وعندما تفشل مفاوضات برشلونة، سيتحرك نادي ريال مدريد للتفاوض والتعاقد مع نيمار قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وستُغلق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في دفع 91 مليون جنيه إسترليني لاستعارة نيمار من باريس سان جيرمان، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

لا شك أن رحيل فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة أضر بمصالح النادي الكتالوني الذي رغب بقوة في ضم مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن باريس سان جيرمان كان اشترط الحصول على خدمات فيليب كوتينيو من برشلونة، مقابل الموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يُضعف فرص برشلونة في ضم نيمار من باريس سان جيرمان، بعد انقطاع الخيط الذي كان يُقرب نيمار من النادي الكتالوني.