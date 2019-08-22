ريال مدريد يُعير كوبو إلى مايوركا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، إعارة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو “ميسي اليابان”، إلى صفوف ريال مايوركا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “ريال مدريد اتفق مع ريال مايوركا على إعارة تاكيفوسا كوبو هذا الموسم حتى 30 يونيو 2020”.

ولم يكشف ريال مدريد عن التفاصيل المالية للإعارة خلال البيان الرسمي، وسيكون كوبو ثالث لاعب ياباني في تاريخ ريال مايوركا بعد أوكوبو وأكيهيرو.

وكان كوبو قد سافر إلى مايوركا، صباح اليوم الخميس، للخضوع للفحوصات الطبية للفريق الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

يُذكر أن كوبو سبق وتلقى عرضًا من بلد الوليد، لكن اللاعب الياباني رفض وقرر الاستمرار مع ريال مدريد، قبل أن يُغير رأيه لاحقًا.