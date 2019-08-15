ريبيري يبتعد عن النصر ويقترب من هذا الفريق

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي النصر أنظاره مؤخرًا، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على التعاقد مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا.

وكان فرانك ريبيري أعلن رحيله عن نادي بايرن ميونيخ بعد نهاية موسم 2018-2019.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن اللاعب فرانك ريبيري أصبح بعيدًا عن النصر وبات على رادار نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث يرغب الفيولا في ضم النجم الفرنسي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وكان الأمير خالد بن فهد عضو شرف نادي النصر وعد الجماهير النصراوية، بإحضار صفقة نارية لأصفر العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد فرانك ريبيري واحدًا من أفضل اللاعبين في كرة القدم الفرنسية خلال آخر 14 عامًا، حيث قدم مستويات مذهلة مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وكان أحد الأسباب التي ساهمت في وصول المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

وُلد فرانك ريبيري في السابع من أبريل في عام 1983 في مقاطعة بولون سور مير في فرنسا، لأسرة فقيرة بجانب معاناته الكثيرة أثناء فترة طفولته.

تعرض فرانك ريبيري لمعاناة أخرى، وذلك بعد أن تعرض لحادث سير مع أسرته وهو في سن الثانية من عمره، أدت هذه الحادثة إلى إصابة فرانك ريبيري بخدوش في الجانب الأيمن من وجهه، لا تزال متواجدة معه حتى الآن.

أصبحت هذه الخدوش فيما بعد مميزة لـ فرانك ريبيري والذي رفض معالجتها أو الخضوع لعملية تجميل، مفضلًا البقاء بهذا الشكل.

وقيل إن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي ونادي لوكوموتيف موسكو الروسي من ضمن الأندية المهتمة بضم ريبيري.