رينارد حاضر في مباراة الهلال و الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الحضور إلى مباراة الهلال والأهلي والمقامة حاليًّا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويرغب المدرب هيرفي رينارد في التقرب من اللاعبين السعوديين بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل اختيار العناصر الأمثل للأخضر في الاستحقاقات المقبلة.

وكان هيرفي رينارد تولى تدريب المنتخب السعودي مؤخرًا خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

أعلن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عن تشكيلة الراقي لمواجهة الهلال اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء تشكيل النادي الأهلي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد آل فتيل، حسين عبدالغني، عبدالله حسون، محمد خبراني.

في خط الوسط: جوزيف دي سوزا، علي الأسمري، سلمان المؤشر.

في خط الهجوم: عبدالفتاح عسيري، أليكسيتش، دجانيني.

في قائمة الاحتياط: ياسر المسيليم، عمر السومة، حسين المقهوي، نوح الموسى، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب، عبدالباسط هندي.

بينما أعلن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي اليوم في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي.

في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو.

في خط الهجوم: بافتيمبي غوميز.

وجاءت قائمة الهلال الاحتياطية مكونة من: محمد الواكد، محمد جحفلي، حسن كادش، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري.

ويذكر أن المدرب الروماني لوسيسكو قرر استبعاد عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال من القائمتين الأساسية والاحتياطية لمباراة الأهلي.