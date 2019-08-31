رينارد يستدعي 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر بالدمام

المواطن - محمد سمعه

استدعى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، 26 لاعبًا لقائمة الأخضر، والتي تستعد لمعسكر الدمام، حيث يُقام في الفترة من الثاني وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل استعدادًا للجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

حراس الأخضر: عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

مدافعو الأخضر: محمد آل فتيل، زياد الصحفي، عمر هوساوي، عبدالله مادو، علي البليهي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني.

وسط الأخضر: محمد كنو، عبدالله الخيبري، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي.

مهاجمو الأخضر: فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالله الحمدان، محمد السهلي.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب مالي وديًّا يوم الخامس من سبتمبر خلال معسكر الدمام.