رينارد يعتمد هذا الأمر في الأخضر

المواطن - محمد سمعه

سيعتمد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على رؤيته للاعبين من أجل اختيار العناصر المناسبة والمهمة للمنتخب السعودي في المباريات المقبلة، مفضلًا عدم الاعتماد على التقارير التي تركها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر السابق.

ويذكر أنه من المنتظر أن يقوم رينارد باستبعاد بعض العناصر التي لم تُقدم المستوى المأمول منها خلال الفترة الأخيرة، كما سيكون هناك فرصة لضخ دماء جديدة في المنتخب السعودي، وإشراك بعض العناصر الشابة.

وكان اللاعب سلمان الفرج لاعب الهلال، غاب عن قائمة المنتخب السعودي التي شاركت في كأس أمم آسيا 2019 في يناير الماضي بسبب الإصابة، كما أن اللاعب فهد المولد لن يُشارك مع الاتحاد ومع الأخضر لإيقافه لمدة عام بسبب المنشطات.

وتولى هيرفي رينارد تدريب الأخضر بعد استقالته من تدريب المنتخب المغربي، عقب الخروج من دور ثمن النهائي بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسباب تعاقد اتحاد القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك لتدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

قال المسحل: هيرفي رينارد اسم كبير في عالم التدريب في القارة الإفريقية، حقّق نجاحات لا يمكن نسيانها مع منتخبَي زامبيا وساحل العاج، في كأس أمم إفريقيا، وساهم كذلك في تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 20 عامًا.

وأضاف رئيس اتحاد القدم: هيرفي رينارد ساهم في تحسين التصنيف العالمي للمنتخب المغربي، وهذا بلا شك أمر جيد، خاصة أن تعاقدنا مع هيرفي رينارد جاء بسبب معرفته بطبيعة الكرة العربية في منطقة الشرق الأوسط، ومعرفته بطبيعة اللاعب العربي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب اليمني يوم 10 سبتمبر في تصفيات مونديال 2022.