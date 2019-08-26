رينارد يُتابع لاعبي النصر من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

حرص المدير الفني لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، على متابعة لاعبي العالمي من المدرجات خلال مباراة النصر والسد القطري.

ويقوم المدرب الفرنسي رينارد وجهازه الفني خلال الفترة الحالية بمتابعة اللاعبين السعوديين خلال مشاركتهم من فرقهم في دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمدرب الفرنسي رينارد بصحبة الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم القاسم خلال حضورهما مباراة النصر والسد القطري في دوري أبطال آسيا.

ولعب النصر ضد السد القطري اليوم على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الضيف قد تقدم أولًا عن طريق علي أسد في الدقيقة 21، وسجل عبدالرحمن الدوسري التعادل في الدقيقة 44، قبل أن يُحرز جوليانو هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة النصر ضد السد القطري.