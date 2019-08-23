ريهام سعيد تعود من مرضها لتسخر من البدينات: ناس بتشوه المنظر!

المواطن - متابعة

تسببت المذيعة المصرية ريهام سعيد في حالة من الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت كلامًا قاسيًا لمن يعانون من السمنة.

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو: “اتكلمنا كتير ووعينا كتير وأنتم ما بتسمعوش.. الناس التخينة ميتة.. عبء على أهلها وعبء على الدولة”.

وأضافت ريهام سعيد: “الناس التخينة بتشوه المنظر.. يعني وأنت ماشية بالإسدال أو العباءة والجلابية، ومش قادرة تمشي وبتعرجي علشان ركبك واجعاكي، وكلك عرقانة لأنك عندك كمية السموم غير طبيعية، فقدتِ أنوثتك وضحكتك وكل حاجة”.

وتمادت في تطاولها على من يعانون السمنة قائلة: “دائمًا من يختارها رجل تخين جدًّا.. علشان يبقي قدرها ويرضى بيها، هو دا السبب بدون إعجاب، فقط ينظرون للأحجام أنهم مقاس بعض، لازم يفشلوا” وغيرها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، صباح اليوم الجمعة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامية ريهام سعيد.

وتضمنت الشكوى ما احتوته الحلقة التي تحدثت فيها ريهام سعيد عن السمنة، وأثارت استياء السيدات المصريات، حيث قال المجلس: إنها احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.

وذكر المجلس أن لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، ستبدأ التحقيق في الشكوى بعد غد الأحد.

يشار إلى أن ريهام سعيد عادت لتقديم برنامجها التلفزيوني “صبايا”، مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد غيابها عن تقديمه لمدة شهر؛ بسبب ظروف مرضها، وإصابتها بفيروس نادر في الوجه.