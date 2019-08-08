زمزم واصل خدمة جديدة من البريد السعودي

المواطن - الرياض

أعلن البريد السعودي عن إطلاق خدمة زمزم واصل، لضيوف الرحمن، وهي خدمة نوعية يُقدمها البريد السعودي ضمن أعمال موسم حج ١٤٤٠ هـ.

وتهدف خدمة زمزم واصل، إلى ضبط إمداد مياه زمزم إلى المستفيدين داخل وخارج المملكة.