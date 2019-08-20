زوار سوق عكاظ يلتقطون الصور التذكارية مع آليات وأبطال القوات المسلحة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

جذبت آليات ومعدات وطائرات القوات المسلحة المتواجدة في جناح القوات المسلحة المشاركة في سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة زوار سوق المهرجان، حيث يضم جناح القوات المسلحة جناح القوات البرية وجناح قاعدة الملك فهد الجوية وجناح قوات الدفاع الجوي، إضافة إلى جناح لإجراءات الكشف الطبي، ومركز متنقل للتبرع بالدم.

كما تزين الجناح بلوحة الشرف بأسماء شهداء الوطن من القوات المسلحة بالطائف الذين شاركوا في الدفاع عن حياض هذا الوطن الغالي ومقدساته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بدحض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستوقفت عدداً كبيراً من الزوار الذين دعوا لهم بالرحمة والمغفرة، وفي لوحة أخرى دون الزوار أجمل الرسائل، وسطرت أنامل الأطفال أجمل العبارات في رسائل خاصة لجنودنا البواسل.

وتجول زوار السوق داخل جناح القوات المسلحة الذي يتواجد فيه عدد كبير من ضباط وأفراد القوات المسلحة والذين لا يتوانون في الشرح والتعليق للزوار على أسلحة وآليات ومعدات القوات المسلحة.

كما تفاعل زوار الجناح مع المقطوعات الموسيقية التي يؤديها أفراد القوات المسلحة وسط تصفيق وإعجاب الحضور وإطلاق عبارات الشكر والثناء مع نهاية كل مقطوعة.

وحرص زوار السوق على التقاط الصور التذكارية مع رجال القوات المسلحة والآليات، فيما حرص عدد من الأطفال من الصعود على آليات ومعدات وطائرات القوات المسلحة وأداء التحية العسكرية والتقاط الصور التذكارية لهم من جانب ذويهم.

وأبدى زوار السوق من المقيمين إعجابهم بالجناح وما يشتمل عليه، إضافة إلى الروح المرحة لرجال القوات المسلحة وابتسامتهم الجميلة وترحيبهم الحار في استقبال الزوار مما دعاهم إلى التقاط الصور التذكارية مع أبطال القوات المسلحة وأسلحتهم ومعداتهم وآلياتهم وتخليدها كذكرى جميلة مع هؤلاء الأبطال في هذا الوطن الغالي.