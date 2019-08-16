زيدان يتلقى نبأ سارًّا قبل مباراة سيلتا فيجو

المواطن - مروة نبيل

تلقى المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، نبأ سارًّا قبل مباراة سيلتا فيجو، يوم غد السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد داني كارفاخال سيُشارك في مباراة سيلتا فيجو بدون أي مشاكل.

وكان كارفاخال قد حصل على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مباراة ريال بيتيس الأخيرة في الموسم الماضي، ليغيب عن مباراة الريال ضد سيلتا فيجو، ولكن الاتحاد الإسباني أقر، اليوم الجمعة، عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة في الموسم الجديد.

وتم العفو عن كلٍّ من؛ داني باريخو وخوسيه جايا “فالنسيا”، داني كارفاخال “ريال مدريد”، ونيمانيا ماكسيموفيتش “خيتافي”، بالإضافة إلى ثنائي ريال سوسييداد أريتز إيلوستوندو ودييجو يورنتي.

وكان زيدان قد تلقى ضربة موجعة بإصابة البلجيكي إيدين هازارد في نهاية مران اليوم، ومن المتوقع غيابه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.