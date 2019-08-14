سؤال وإجابة يكشفان مفاجأة عن روان بن حسين !

المواطن - متابعة

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن خبر زواجها بشكل مفاجئ لمتابعيها وذلك عبر خاصية ”الاستوري“ بحسابها على موقع إنستجرام.

ووجهت إحدى متابعات روان بن حسين سؤالًا إليها “هل تزوجت”؟ لتجيب الفاشينيستا “نعم”.

وفي وقت سابق، تحدثت روان بن حسين عن حياتها الخاصة وسبب عزوفها عن الزواج، حيث أكدت أنها لا ترغب في أن تنشغل بهذه الأمور في الوقت الراهن حيث تركز على دراستها وعملها.

وأشارت روان بن حسين إلى أنها تسعى لأن تكون نموذجًا مشرفًا ليس للمرأة الكويتية فحسب بل للمرأة في العالم بوجه عام.

والمعروف أن روان بن حسين هي فاشينيستا، وتمتلك مدونة للموضة والجمال، وهي إلى جانب كل ذلك تدرس المحاماة في لندن.

روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996، ومع ذلك حققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتحظى بمتابعة كثيفة من قبل المراهقين الذين لديهم شغف بأخبار الموضة والأزياء ومتابعة المشاهير في كل المجالات.

ويذكر أن الفاشينيستا هي مصطلح ظهر في مواقع التواصل بكثافة خلال السنوات الماضية، وهو يشير إلى شخص له ذوقه وحبه للموضة، وليس هنالك شرط أن يكون منسق أزياء أو مصمم أزياء أو له علاقة بمجال الأزياء.

والفاشينيستا هي أسلوب حياة وليست وظيفة أو مهنة، ويطلق هذا اللقب على المرأة، أما الرجل فيطلق عليه لقب الفاشينيست.

وغالبًا ما يتم استخدام الفاشينيستا من قبل شركات مستحضرات التجميل للترويج لمنتجات بعينها، وذلك من خلال استغلال الأعداد الكبيرة التي تتابعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتثير هذه الطريقة غضب الكثير من المتابعين الذين يشعرون أنهم يقعون أحيانًا أسرى رغبات الفاشينيستا التي تسعى إلى الحصول على المال من خلال استغلال المتابعين بغض النظر عن جودة المنتج أو مناسبة سعره لأغلب من يتابعونهم.