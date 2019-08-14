ساحة معرض الجاحظ بطابع تاريخي ضمن موسم الطائف

المواطن - الطائف

يشهد “موسم الطائف” إقامة المعرض العائلي الأول من نوعه “ساحة معرض الجاحظ”، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بطابع تاريخي أصيل وتهدف إلى تقديم رحلة تفاعلية مع تاريخ العرب للمرة الأولى، عبر تجربة استثنائية في عمق التاريخ العربي ومن خلال المعرض التفاعلي لكتاب الحيوان للجاحظ.

وتنطلق فعاليات معرض الجاحظ في 15 أغسطس الجاري وتستمر إلى 31 منه في سوق عكاظ، وقد صُممت هويته التفاعلية ليساهم في بث مشاعر البهجة والسعادة العائلية، وقضاء رحلة مميّزة تنقل الجمهور إلى سيرة الجاحظ ومواقفه وتراثه العلمي والثقافي، وعيش تجربة استثنائية ما بين الترفيه والتاريخ والحضارة.

وسيتم ذلك عبر معرض مخصص لاكتشاف “كتاب الحيوان” للجاحظ ومن خلاله العالم الطبيعي في رؤية رقمية، وبما يساهم في تشجيع المشهد الثقافي في قالب ترفيهي يعكس حقيقة الماضي العريق، والمساهمة في بناء مستقبل يعتز بالتراث العربي الأصيل.

وحرصت الهيئة العامة للترفيه على تصميم باقتها لفعالية “ساحة معرض الجاحظ ” لتناسب كل أفراد العائلة بمختلف الأعمار، مراعية التميّز في تأصيل التراث الثقافي العربي، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة عبر تعزيز المشاركة المجتمعية.

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