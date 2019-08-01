سالم الدوسري هلاليًا حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري رسميًا، الأمر الذي أسعد جماهير الزعيم.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للنجم سالم الدوسري وهو يوقع “سالم 2022″، في إشارة إلى مدة عقده الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويُقدم سالم الدوسري صاحب الـ27 عامًا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويُعد واحدًا من أبرز لاعبيه، وسبق أن احترف لمدة 6 أشهر في صفوف فياريال الإسباني، قبل أن يعود إلى الأزرق مجددًا.

وانضم سالم الدوسري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه، ومثل المنتخب السعودي في العديد من المحافل الدولية، ومنها كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.