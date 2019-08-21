سان جيرمان يستهدف ضم دوناروما

المواطن - مروة نبيل

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتأمين عرينه بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم 55 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

وارتبط اسم دوناروما، صاحب الـ20 عامًا، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الموسم الماضي، إلا أنهم لم يتمكنوا من تلبية مطالب ميلان، والبالغة 50 مليون يورو آنذاك.

وأصبح الوضع مختلفًا هذا الموسم، حيث أبدى سان جيرمان استعداده لدفع 55 مليون يورو، من أجل إنهاء صفقة دوناروما، قبل غلق باب القيد في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.