سان جيرمان يصدم برشلونة بشأن صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة لضم لاعبه البرازلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إذاعة راديو “مونت كارلو” الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان أخطرت برشلونة بأن نيمار لن ييرحل عن صفوف الفريق الباريسي ضمن صفقة تبادلية، وإنما مقابل المال فقط.

وانتشرت تقارير صحافية بالأمس، تُفيد بأن سان جيرمان وافق على آخر عرض تقدم به برشلونة، والذي شمل الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، بجانب 125 مليون يورو، مقابل ضم نيمار، قبل أن تنفي الإذاعة الفرنسية هذا الخبر.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، مع رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في موناكو، اليوم، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء حاسمًا، لمعرفة ما إذا كانت صفقة نيمار ستتم بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أم سيتسمر اللاعب البرازيلي في صفوف الفريق الباريسي.