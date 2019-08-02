ساو باولو يتعاقد مع ألفيس رسميًا
بعد رحيله عن سان جيرمان

ساو باولو يتعاقد مع ألفيس رسميًا

2019/08/02
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، داني ألفيس.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي ساو باولو أن البرازيلي ألفيس صاحب الـ36 عامًا وقع على عقد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن يرتدي داني ألفيس القميص رقم 10 مع ساو باولو في الموسم الرياضي الجديد، بعد خوضه لرحلة كبيرة في أوروبا خلال السنوات الماضية مع أندية إشبيلية، برشلونة، يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وكان داني ألفيس رحل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده في الصيف الحالي، وبالتالي انضمامه إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر.

ونجح داني ألفيس مؤخرًا في قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت على أرض السامبا.



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