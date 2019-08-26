سببان يجعلان مباراة النصر والسد مهمة للعالمي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مباراة النصر والسد القطري اليوم الاثنين في ذهاب دور ربع النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة النصر والسد ستُقام اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

السبب الأول

تكمن أهمية مباراة النصر والسد، في أن أصفر العاصمة يودّ الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية، بعد البداية المميزة التي حققها يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على نادي ضمك بثنائية دون رد.

السبب الثاني

أما السبب الثاني فهو إصرار أصفر العاصمة على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر والسد قبل خوض لقاء العودة في قطر يوم 16 سبتمبر المقبل، خاصة أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت والسد فريق قوي على أرضه، دائمًا ما يُحقق نتائج إيجابية في قطر.

ويُذكر أن مباراة النصر ضد السد، سيتواجد بها النجمان المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر والجزائري بغداد بونجاح لاعب ومهاجم نادي السد.

وتنتظر الجماهير مباراة النصر والسد، خاصة أن عبدالرزاق حمدالله وبغداد بونجاح أقوى مهاجمين في المنطقة العربية حاليًا بسبب فاعلية كلٍّ منهما على مرمى المنافس، بجانب إحرازهما للكثير من الأهداف في الموسم الماضي.

وقبل إقامة مباراة النصر والسد، كان حمدالله سجل 35 هدفًا ليُتوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، بينما سجل بغداد بونجاح مع نادي السد 39 هدفًا في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ويُذكر أن مباراة النصر والسد اليوم ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

أُقيمت مباراة النصر والسد الأولى بينهما في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2011 في مرحلة دور المجموعات، حيث فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

أما مباراة النصر والسد الثانية فانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في جولة الإياب.