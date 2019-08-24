سبب إلغاء المؤتمر الصحافي لـ مباراة الشباب والفتح

المواطن - محمد سمعه

أُلغي المؤتمر الصحافي لـ مباراة الشباب والفتح في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد انتهاء المباراة بفوز الليث بثنائية مقابل هدف.

وذكر الحساب الرسمي لقناة KSA SPORTS عبر تويتر أن إلغاء المؤتمر الصحافي جاء بسبب عدم تواجد عدد كافٍ من الإعلاميين في قاعة المؤتمر الصحافي لتغطية تصريحات مدربي الفريقين.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وحاول الشباب إضافة هدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الشباب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا جوانكا الهدف الثاني لليث من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وسجل هدف الفتح اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء.

وأُقيمت مباراة الشباب والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة #الفتح_الشباب بسبب عدم تواجد عدد كافي من الإعلاميين 👀🤨pic.twitter.com/df9JoKEHXX — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 24, 2019