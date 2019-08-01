سبب تأجيل الفحص الطبي لـ ديبالا

المواطن - مروة نبيل

تأجل خضوع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا للفحوصات الطبية المعتادة بعد عودته إلى مدينة تورينو، اليوم الخميس.

وكان النجم الأرجنتيني ديبالا يقضي إجازته السنوية بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019، قبل أن يعود إلى تورينو اليوم، استعدادًا للانضمام إلى تدريبات يوفنتوس الجماعية، تمهيدًا لانطلاق الموسم المقبل.

وأكّد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن نادي يوفنتوس قرّر تأجيل كل شيء، حيث ذهب ديبالا إلى المنزل، من أجل الحصول على راحة، بدلًا من ذهابه إلى المركز الطبي في اليوفي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ديبالا سيلتقي مع المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس ماوريسيو ساري، في وقت لاحق من اليوم، تمهيدًا لحسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم باليوفي.

وكانت تقارير صحافية قد أكّدت رغبة يوفنتوس في رحيل ديبالا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل التعاقد مع نجم الشياطين الحمر روميلو لوكاكو.