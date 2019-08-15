سبب تحديث بيانات الدخل دوريًا في حساب المواطن

المواطن - الرياض

شدّد حساب المواطن في أكثر من مناسبة على أهمية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج لضمان استمرار تدفق الدعم.

وبالرغم من أن حساب المواطن يعتمد على البيانات المُسجّلة من المواطنين إلا أنه يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية، وفي حال التعارض يتم الاعتماد على البيانات الرسمية خاصة ما يتعلق بالدخل.

وحول توقف دعم حافز عن زوجة مواطن ومدى تأثير ذلك على دعم حساب المواطن قالت خدمة العملاء في البرنامج إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى البوابة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات “) وحذف الدخل المخصص من برنامج حافز ثم حفظ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

وفي سياق متصل قال حساب المواطن إنه في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ “10 أغسطس” سيتم دراسة حالة الأهلية مرة أخرى وإبلاغ صاحب الطلب بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر”.