سبب غياب آدم والتمبكتي عن مباراة السعودية والكويت

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب غياب عبدالفتاح آدم وحسان التمبكتي عن مباراة السعودية والكويت المقامة الآن.

مباراة السعودية والكويت:

ويغيب مهاجم الأخضر عبدالفتاح آدم عن مباراة السعودية والكويت اليوم؛ نظير تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية للفخذ، فيما يغيب لاعب خط الدفاع حسان التمبكتي بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الأمامية للفخذ.

وانطلقت، قبل قليل، مباراة السعودية والكويت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019.

وجاء تشكيل مباراة السعودية والكويت الرسمي، كالتالي؛ مصطفى ملائكة، محمد العمري، حسين الشويش، سامي الخيبري، فواز اليامي، حاتم بلال، محمد الفهيد، عبدالكريم القحطاني، خالد كعبي، علي النمر وربيع سفياني.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية والكويت اليوم، كلٌّ من؛ عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، وسام سويد، متعب المفرج، نايف هزازي، محمد المجحد، عبدالمحسن القحطاني، منصور حمزي وحسن شراحيلي.