سبب غياب دي ليخت عن يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة يوفنتوس ضد شباب البيانكونيري الودية، غياب الهولندي ماتياس دي ليخت، المنضم إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التقليدية التي تُقام كل عام، في منطقة فيلار بيروسا، مسقط رأس عائلة أنييلي مالكة النادي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن دي ليخت غاب عن مباراة اليوم، بسبب إصابة بسيطة في القدم، موضحًا أن يوفنتوس حرص على حماية اللاعب الهولندي، قبل بداية الموسم الجديد، لذا قرر عدم المخاطرة به خوفًا من تفاقم الإصابة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، قد افتقد أيضًا خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب شعوره بالإرهاق.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي الممتاز، يوم 24 أغسطس الجاري، حيث يحل ضيفًا على نظيره بارما في ملعب إينيو تارديني.